​Дзюба отреагировал на победу украинского боксёра Усика

В ночь с субботы на воскресенье украинский боксёр Александр Усик победил в бое с Энтони Джошуа, несмотря на тот факт, что фаворитом считался британец. Артём Дзюба смотрел бой в компании друзей, судя по «сториз» на его страничке в «Инстаграме».

«Да он гений, реально. Просто в одну калитку!» - сказал Дзюба, комментируя победу Усика.

Артём Дзюба и его «Зенит» в субботу тоже добились успеха. В девятом туре чемпионата России «сине-бело-голубые» обыграли на своём поле «Крылья Советов» с результатом 2:1. Дзюба в этой игре забил гол и заработал одиннадцатиметровый удар.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 сентября против «Мальмё» в Лиге чемпионов.