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Премьер-лига

​Дзюба отреагировал на победу украинского боксёра Усика

26 Сентября 2021 • 09:50 Комментировать (4)

В ночь с субботы на воскресенье украинский боксёр Александр Усик победил в бое с Энтони Джошуа, несмотря на тот факт, что фаворитом считался британец. Артём Дзюба смотрел бой в компании друзей, судя по «сториз» на его страничке в «Инстаграме».

«Да он гений, реально. Просто в одну калитку!» - сказал Дзюба, комментируя победу Усика.

Артём Дзюба и его «Зенит» в субботу тоже добились успеха. В девятом туре чемпионата России «сине-бело-голубые» обыграли на своём поле «Крылья Советов» с результатом 2:1. Дзюба в этой игре забил гол и заработал одиннадцатиметровый удар.  

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 сентября против «Мальмё» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
26 Сентября 2021 в 11:04
БРАВО Усик !!! Разобрал британа на запчасти ,ещё сек 10-20 и скорее всего мы увидели бы нокаут. Как же он хорошо подкован тактически и физически, и чувствует тайминг боя .Одним словом МАСТЕР, КЛАСС !!!
Crocodile
26 Сентября 2021 в 11:44
ты и так накавут видишь кажный раз, када ударяешь чэрэпом ув апшарпаный пол падвала.
«как жеш он чюствует тайминк»)))
Djin Green
26 Сентября 2021 в 10:21
Отличный бой! Саня красава! Просто молодчина!
Crocodile
26 Сентября 2021 в 11:42
стуканешь на Саню, на усякий случяй?
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