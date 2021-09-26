​Бакаев опроверг информацию о своих финансовых требованиях в переговорах со «Спартаком»

Действующий контракт полузащитника Зелимхана Бакаева со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. Стороны ведут переговоры по новому трудовому соглашению, и появлялась информация о том, что Бакаев требует зарплату в 2 миллиона евро за сезон. Эту информацию сам футболист набрал «вбросом».

«Я ничего ещё не требовал, это полный бред. Мы уважительно относимся с клубом друг к другу», - высказался Бакаев для «Рейтинга Букмекеров» после субботней игры против «Уфы».

В сезоне 2021/2022 Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак» в различных соревнованиях 12 матчей. В них полузащитник отметился двумя результативными передачами на партнёров.