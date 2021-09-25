Лучший бомбардир РПЛ зарабатывает чуть больше 150 тысяч рублей в месяц

Форвард Гамид Агаларов, выступающий за «Уфу», в начале недели оказался в расширенном списке сборной России. На текущий момент именно Агаларов возглавляет рейтинг бомбардиров Премьер-лиги с восемью результативными ударами. Генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов после субботнего матча со «Спартаком» высказался о зарплате Агаларова.

«У нас небольшие зарплаты. Сергей Галицкий [владелец «Краснодара»] хорошо сказал, что у него молодые игроки получают больше, чем лидеры «Уфы».

Правда ли, что Агаларов зарабатывает 150 тысяч рублей? На сегодняшний день чуть-чуть больше», - высказался Газизов.