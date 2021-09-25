​«Продуманная соска»: Виктория Боня рассказала, что жена Мамаева изменяла ему с пластическим хирургом

Развод известного футболиста Павла Мамаева продолжает быть обсуждаемой темой. Популярная телеведущая Виктория Боня рассказала, что в семейных отношениях верность не хранил не только футболист, но и Алана Мамаева. По словам Бони, от подруг Аланы она знает, что девушка имела роман с пластическим хирургом, у которого она делала себе операции в Германии.

«Это очень продуманная соска, которая выросла на таких моментах, где бы кого побыстрее подцепить», - достаточно резко высказалась Боня в ходе интервью для sport24.

Боня считает, что после развода Алана сохранит фамилию Мамаева из-за её известности. Супругу футболиста Виктория считает «приспособленкой».

Павел Мамаев выступает за «Ростов». В текущем чемпионате России полузащитник провёл пять матчей. Результативными действиями он не отмечался.