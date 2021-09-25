​Хусаинов назвал пенальти на Дзюбе «позором»

Сергей Хусаинов, который в своё время работал футбольным арбитром, дал комментарий по поводу пенальти, заработанного Артёмом Дзюбой в субботнем матче против «Крыльев Советов».

Напомним, что именно после назначенного одиннадцатиметрового «Зенит» забил победный гол в прошедшем поединке чемпионата России (2:1).

«Арбитр ждал одного - чтобы Дзюба упал. И Артём упал. Этот пенальти в ворота «Крыльев Советов» не комментируется. Дзюба не виноват. Виноват тот человек, который впервые дал свисток этому Мешкову. Это позор судейства!» - поделился своими мыслями Хусаинов для «Спорт-Экспресса».

Отметим, что «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России. Питерцы становились чемпионами страны в каждом из трёх последних сезонов и намерены снова защитить титул.

Теперь команда Сергея Семака будет готовиться к важной игре Лиги чемпионов против «Мальмё». Она пройдёт в ближайшую среду, 29 сентября.