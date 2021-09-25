​Путин отреагировал на слова Жириновского о Кокорине и Мамаеве

В субботу президент России Владимир Путин встречался с лидерами партий. Во время мероприятия известный политик Владимир Жириновский вспомнил о скандальной истории с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Как известно, футболисты были осуждены за участие в драках. Какое-то время Кокорин и Мамаев провели в колонии.

Жириновский сказал, что лучше бы Кокорина с Мамаевым отправили бы не в колонию, а в ссылку в Сибирь.

Путин в ответ на слова Жириновского сказал, что обеспечение трудовых ресурсов за счёт возвращения ссылок – «это не наш метод».

«Вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Это чрезмерно», - высказался Путин.