Сёмин ответил на вопрос о завершении карьеры

Опытный российский специалист Юрий Сёмин, покинувший пост наставника «Ростова», высказался относительно своего будущего.

«Моя карьера на этом не заканчивается, ни в коем случае. Еще повоюем», - рассказал 74-летний тренер в интервью журналисту Sport24.

Юрий Павлович провел у руля команды из Ростова-на-Дону около 1,5 месяца. Он пришел в клуб после ухода Валерия Карпина, которому поступило предложение от сборной России.

Под руководством Сёмина «Ростов» отпраздновал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

После восьми туров команда идет лишь 14-й в РПЛ.