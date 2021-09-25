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Сёмин ответил на вопрос о завершении карьеры

25 Сентября 2021 • 15:16 Комментировать

Опытный российский специалист Юрий Сёмин, покинувший пост наставника «Ростова», высказался относительно своего будущего.

«Моя карьера на этом не заканчивается, ни в коем случае. Еще повоюем», - рассказал 74-летний тренер в интервью журналисту Sport24.

Юрий Павлович провел у руля команды из Ростова-на-Дону около 1,5 месяца. Он пришел в клуб после ухода Валерия Карпина, которому поступило предложение от сборной России.

Под руководством Сёмина «Ростов» отпраздновал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

После восьми туров команда идет лишь 14-й в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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