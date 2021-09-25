Известный российский специалист Юрий Сёмин больше не является наставником «Ростова». 74-летний тренер подал в отставку, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что Юрий Павлович был назначен рулевым команды в августе текущего года. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение. Сёмин заменил в клубе Валерия Карпина, ушедшего в сборную России.

После восьми туров Премьер-лиги «Ростов» набрал всего шесть очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет на своем поле против грозненского «Ахмата». Матч состоится в воскресенье, 26 сентября, начало – 16:30 по московскому времени.