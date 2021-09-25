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Премьер-лига

«Ростов» объявил об отставке Сёмина официально

25 Сентября 2021 • 14:17 Комментировать (9)

Известный российский специалист Юрий Сёмин больше не является наставником «Ростова». 74-летний тренер подал в отставку, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что Юрий Павлович был назначен рулевым команды в августе текущего года. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение. Сёмин заменил в клубе Валерия Карпина, ушедшего в сборную России.

После восьми туров Премьер-лиги «Ростов» набрал всего шесть очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет на своем поле против грозненского «Ахмата». Матч состоится в воскресенье, 26 сентября, начало – 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Дарт Уилфред
25 Сентября 2021 в 17:00
Семин нигде кроме Локомотива ничего не добился больше. Провал Семина в Ростове абсолютно ожидаем. Его схемы и тактика из 2004 уже давно не катят.
Odessa83234
25 Сентября 2021 в 17:54
Первый приход в ДК очень удачный.
ингерман
25 Сентября 2021 в 16:10
ай я ж гов0рил шо шпалыч ничего не исправиц в ростове, потому что после бездаря-карпухи осталось выжженное поле.. тама ничё не прорастец.. )))
ARTUR
25 Сентября 2021 в 15:28
Оставьте вы уже человека в покое, заранее было понятно что это провал,спасибо Палыч за футбол.
только не мясо
25 Сентября 2021 в 15:19
Юри Палыч - Здоровья тебе и всех благ! Ты молодчина!
KUGO
25 Сентября 2021 в 14:54
Кудрявый блондин свалил вовремя, а дедка Сёмин попал как кур в ощип... Даёшь Бабая!
Дарт Уилфред
25 Сентября 2021 в 14:52
Дед снова провалился.
Evgen 86
25 Сентября 2021 в 17:14
А в чем он провалился?
Дарт Уилфред
25 Сентября 2021 в 17:22
опять отлетел от команды из 2 лиги. В 2010 у него был такой же опыт с Локо против Горняка.
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