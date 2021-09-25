Игнашевич стал экспертом «Матч ТВ»

Бывший футболист национальной сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич получил работу на телеканале «Матч ТВ». 42-летний специалист стал экспертом программы «8-16». Также он будет постоянным гостем студии. Об этом посредством социальной сети сообщил генпродюсер Александр Тащин.

Напомним, что последним местом работы Игнашевича был столичный «Торпедо». Пост рулевого «автозаводцев» Сергей покинул в марте текущего года.

За свою футбольную карьеру он поиграл за самарские «Крылья Советов», «Локомотив», ЦСКА. В составе сборной России Игнашевич провел 126 поединков и отметился восемью забитыми мячами.