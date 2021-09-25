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Отец Бохинена: «Эмилю одиноко в ЦСКА»

25 Сентября 2021 • 09:57 Комментировать

Адаптация норвежского полузащитника Эмиля Бохинена в ЦСКА проходит непросто. Об этом поведал его отец Ларс Бохинен.

«Любому человеку необходимо время, чтобы адаптироваться к новому месту. Пока сыну одиноко в ЦСКА. Ему непросто самому жить в другой стране. Планирую навестить его во время перерыва на матчи национальных команд. Мы давненько не виделись», - передает слова отца Dagbladet.

Бохинен выступает за «армейский» коллектив с февраля 2021 года. Действующее трудовое соглашение скандинава с клубом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Эмиль провел пять матчей и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эмиль Бохинен
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