Отец Бохинена: «Эмилю одиноко в ЦСКА»

Адаптация норвежского полузащитника Эмиля Бохинена в ЦСКА проходит непросто. Об этом поведал его отец Ларс Бохинен.

«Любому человеку необходимо время, чтобы адаптироваться к новому месту. Пока сыну одиноко в ЦСКА. Ему непросто самому жить в другой стране. Планирую навестить его во время перерыва на матчи национальных команд. Мы давненько не виделись», - передает слова отца Dagbladet.

Бохинен выступает за «армейский» коллектив с февраля 2021 года. Действующее трудовое соглашение скандинава с клубом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Эмиль провел пять матчей и получил две желтые карточки.