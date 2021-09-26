Можно ли найти игрока уровня сборной России в ФНЛ

Уже скоро в бой вновь вступит сборная России. Первая серия матчей национальной команды под руководством Валерия Карпина получилась весьма неоднозначной. Игра не впечатлила, но результат на достойном уровне. Перед очередным дуэтом матчей, в которых предстоит сразиться с весьма серьёзными соперниками, Валерий Георгиевич объявил расширенный список кандидатов. Обсуждения, как обычно, были бурными.

Масла в огонь подлил отказ Артёма Дзюбы ехать в расположение сборной России. К тому же обилие травмированных заставляет Карпина искать новые варианты для формирования состава. Может, настало время обратить свой взор на ФНЛ? Тем более что прецеденты с вызовом в главную команду из второго по значимости дивизиона России уже были.

Рамиз Мамедов сыграл за сборную России десять матчей, но для статистики ценна игра, которая состоялась в ноябре 1998 года. Мамедов вышел на поединок против Бразилии, будучи игроком тульского "Арсенала", выступавшего в первом дивизионе. Стоит ли говорить, что та встреча была крупно проиграна кудесникам мяча. Итоговый счёт 5:1. Отметим, что к тому моменту Мамедов уже имел девять матчей за национальную команду и очередной вызов получил «по старой памяти». Кирилл Панченко был призван в сборную России осенью 2016 года, будучи игроком московского «Динамо». При этом права на форварда принадлежали ЦСКА. На поле Панченко провёл девять минут в игре против Катара. Та встреча также завершилась поражением нашей сборной 2:1. Очевидно, что вызов игроков в сборную России из второго по значимости дивизиона страны – это не самый лучший шаг, но ситуации вынуждают.

А есть ли сегодня кандидаты? В первую очередь нужны игроки линии атаки. Основной претендент – лучший на данный момент бомбардир ФНЛ Амур Калмыков, который за двенадцать прошедших туров забил десять мячей. Однако практика показала, что даже если в «лучшей лиге мира» забивать очень много, как это было с Иваном Сергеевым, то при повышении в классе всё голевое чутьё пропадает. Одноклубник Калмыкова Мухаммад Султонов с семью забитыми мячами – один из лидеров средней линии не только «автозаводцев», но и всей лиги. Он регулярно попадает в сборную тура, однако отсутствие игры на высоком уровне не позволяет считать его игроком уровня национальной команды. Добавим, что и возраст Калмыкова и Султонова (27 и 29 лет) не позволяет считать их перспективными игроками.

Любопытно, но в пятёрке лучших игроков ФНЛ, по средним оценкам, нет ни одного, у кого есть матчи хотя бы за молодёжную сборную России. Да и можно ли считать выступление за «молодёжку» успешным продвижением? Представителей ФНЛ в молодёжной сборной России было немало – семнадцать человек. Одним из последних ярких талантов можно считать голкипера Александра Мелихова, который «сверкнул» в «Томи», получил вызов в U-21 и «осел» на скамейке «Ахмата»… Похоже, что стоит прислушаться к словам Ральфа Рангника, который заявил, что наличие или отмена лимита не повлияет на результат. Нужно вкладываться в развитие молодёжи, иначе отыскать достойных игроков уровня сборной России будет сложно и в РПЛ.

Константин Лицин