В главных слухах недели вы узнаете о том, кто должен возглавить «Барселону», как Криштиану Роналду попался на «удочку», и почему Артём Дзюба отказался принимать вызов в сборную России. Об этом и не только - в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер «Барселоны»

Руководители «Барселоны» уже приняли решение об увольнении Рональда Кумана – голландец может покинуть тренерский мостик команды во время октябрьской международной паузы. Ожидается, что «сине-гранатовых» примет Роберто Мартинес, который в настоящее время работает со сборной Бельгии. По слухам, представители «Барселоны» уже связывались с Мартинесом, и он выразил желание поработать на «Камп Ноу». Судя по всему, каталонцам придётся выплатить бельгийской федерации компенсацию в размере 1,8 миллиона евро. Правда, Мартинес настроен отработать финальную часть Лиги наций в октябре, что может усложнить его переезд.

Месси будет жить в замке

Лионель Месси является футболистом «ПСЖ» уже больше месяца, но он до сих пор не закрыл вопрос, касающийся постоянного места жительства. Месси и его семья пока живут в люксовом отеле Парижа, продолжая искать варианты со своим жильём. Во Франции сообщают о том, что семейство Месси может обосноваться в роскошном замке, расположенном в коммуне Ле-Везине. Стоимость этого замка оценивается в 48 миллионов евро. Он находится в пятнадцати минутах езды от базы «ПСЖ», так что Лионель будет чувствовать себя максимально комфортно.

Роналду обманула женщина

Криштиану Роналду попался на «удочку» мошенницы. Слухи говорят о том, что некая женщина, работающая турагентом, сняла с банковской карты звёздного футболиста примерно 288 тысяч евро под видом оплат за путешествия, которые португалец не совершал. Данные карты женщине якобы предоставил сам Роналду, когда в своё время передавал ей документы для оформления туристических путёвок.

«Манчестер Сити» хочет переманить вундеркинда из «Барселоны»

Ансу Фати в свои 18 лет уже успел всерьёз заявить о себе на взрослом уровне. Вундеркинд провёл за первую команду «Барселоны» 43 матча, в которых отметился 13 голами и 5 голевыми передачами на партнёров. По слухам, переманить Фати в свои ряды хочет «Манчестер Сити». Представители английского гранда якобы уже успели связаться с агентом игрока Жорже Мендешем. В потенциальных переговорах с «Барселоной» «горожане» намерены давить на финансовую составляющую, ведь в условиях серьёзного кризиса каталонцам остро нужны деньги.

Дзюба отказался от сборной не просто так

В понедельник Артём Дзюба был включён в расширенный состав сборной России. Прошли сутки, и форвард сделал заявление, в котором отказался от вызова в главную команду страны, сославшись на неоптимальную форму.

Решение Дзюбы стало поводом для появления самой разной информации. Среди прочего СМИ сообщали, что нападающий «Зенита» отказался от вызова на опережение, узнав, что в финальном списке его фамилии не окажется.

Другие слухи говорят о том, что отказ Дзюбы является его отместкой Карпину то ли за давний конфликт, то ли за факт невызова в сборную России в сентябре. По одной из версий, форвард считает, что Карпин в сентябре понял, что без Дзюбы сегодняшней российской сборной действовать сложно, поэтому и вызвал его. Артём же пошёл по принципу «раз я вам был не нужен, то двигайтесь и дальше без меня».

Ещё одна из версий говорит о том, что Дзюба в своём вызове усмотрел желание Карпина сбросить на него часть негатива в случае неудач сборной России. Артём якобы не захотел выступать в качестве громоотвода.