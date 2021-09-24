​Галицкий выбрал самых сильных тренеров, работающих в России

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал широкое интервью популярной программе «Коммент.Шоу», которая выходит в YouTube. Среди прочего, Галицкий выбрал трёх самых сильных тренеров из тех, кто работает в России.

«Мне нравится Карпин и Ганчаренко… Назвать ещё одного? Мне не нравится, во что они играют, но мне нравится тренер «Локомотива» [Марко Николич].

Слуцкий? Нет. Шварц и Стукалов? В них я пока не разобрался», - высказался Галицкий.

Отметим, что главным тренером «Краснодара» является Виктор Ганчаренко. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги после восьми туров.