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​Ван Дейк мог перейти в «Краснодар»

24 Сентября 2021 • 15:24 Комментировать

Известный защитник Виргил ван Дейк в своё время мог стать игроком «Краснодара». Об этом в новом выпуске программы «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube, заявил владелец клуба Сергей Галицкий.

«Мы уже договорились с ван Дейком. Но в итоге он выбрал Шотландию», - рассказал Галицкий, вспоминая 2013 год.

Виргил ван Дейк в 2013 году перешёл из «Гронингена» в «Селтик». Через два года голландский футболист перебрался в «Саутгемптон», а ещё через три года – в «Ливерпуль». В 2019 году ван Дейк оказался в тройке финалистов престижной премии «Золотой мяч». Награду же завоевал Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Виргил Ван Дейк
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