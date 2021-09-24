​Галицкий высказался по поводу слухов о том, что он выбирает состав «Краснодара»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в программе «Коммент.Шоу» на YouTube высказался по поводу слухов о том, что он выбирает состав команды.

«Моё мнение такое: ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать и дня в клубе, если бы я выбирал состав. Я принципиально узнаю состав только перед игрой.

У меня нет задачи повлиять на тренера. Если ты пробуешь выполнять функции тренера, ты просто уничтожишь его.

Никогда я не влияю на состав. Это вам говорили и Кононов, и Мусаев, и Шалимов, и Ганчаренко. Может, мне уже на тренировки не приходить, чтобы развеять этот миф?

Я могу только спросить у тренера после игры, как он оценивает того или иного футболиста. Могу спросить, почему левоногий футболист играет на другом фланге. Мне интересно это. Но выбирать состав… Я не могу так унижать тренера» - высказался Галицкий.