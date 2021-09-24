​Чистяков: «Дзюба и Лукаку – два самых сложных габаритных нападающих, против которых я играл»

Защитник Дмитрий Чистяков дал интервью пресс-службе «Зенита». Он детально рассказал о своём противостоянии с Ромелу Лукаку в игре Лиги чемпионов против «Челси», которая проходила на прошлой неделе. Кроме того, Чистяков сопоставил бельгийского форварда лондонской команды с Артёмом Дзюбой.

«Из габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть, это два самых сложных», - высказался Чистяков.

Напомним, что «Челси» обыграл «Зенит» с результатом 1:0. Единственный гол забил как раз Ромелу Лукаку, который выиграл позицию и верховую борьбу у Дмитрия Чистякова после подачи справа из глубины.