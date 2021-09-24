​Галицкий признался, что он болеет

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий стал гостем нового выпуска «Коммент.Шоу» - популярной программы, которая выходит в YouTube. В ходе интервью Галицкий рассказал о том, почему он не ходит на матчи команды.

«Я болею. К сожалению, у меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором это должен делать президент. Но это жизнь. Иногда ты не являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме», - сказал Галицкий.

«Я сказал о своей болезни только из-за того, что я общественная фигура. Этим мы ограничимся», - добавил владелец краснодарского клуба, не став раскрывать подробности болезни.