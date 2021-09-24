Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 203 Комментарии
Премьер-лига

​Галицкий признался, что он болеет

24 Сентября 2021 • 14:19 Комментировать (2)

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий стал гостем нового выпуска «Коммент.Шоу» - популярной программы, которая выходит в YouTube. В ходе интервью Галицкий рассказал о том, почему он не ходит на матчи команды.

«Я болею. К сожалению, у меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором это должен делать президент. Но это жизнь. Иногда ты не являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме», - сказал Галицкий.

«Я сказал о своей болезни только из-за того, что я общественная фигура. Этим мы ограничимся», - добавил владелец краснодарского клуба, не став раскрывать подробности болезни.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Maxhipper
24 Сентября 2021 в 15:25
Здоровья!
KUGO
24 Сентября 2021 в 15:23
Здоровья Галицкому!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  14:00 Химки ... Локомотив Москва 3.8 3.45 2.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Ван Дейк мог перейти в «Краснодар»
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Галицкий высказался по поводу слухов о том, что он выбирает состав «Краснодара»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков: «Дзюба и Лукаку – два самых сложных габаритных нападающих, против которых я играл»
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Галицкий признался, что он болеет 2
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак», «Зенит» и ещё два клуба оштрафованы за нецензурные кричалки фанатов
13:11 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: Сегодняшний «Спартак» - притча во языцех 1
13:00 · Россия. Премьер-лига
Шунин не поможет «Динамо» в матче с «Рубином»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Шварц ответил на вопрос об эйфории от успехов
12:22 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» назвал сроки восстановления Бериши
12:20 · Россия. Премьер-лига
Агент - о трансфере Барриоса в «Зенит»: Не самая чистая сделка 1
11:57 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал неутешительные сроки восстановления Лаксальта
11:48 · Россия. Премьер-лига
КДК РФС вынес наказание Слуцкому
11:21 · Россия. Премьер-лига
РФС оштрафовал Заболотного на 20 тысяч рублей
11:10 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Уфы» Тилл: «РПЛ почти на одном уровне с украинским чемпионатом»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Ананидзе»
Все новости
Рекомендуем