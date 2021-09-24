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Премьер-лига

«Спартак», «Зенит» и ещё два клуба оштрафованы за нецензурные кричалки фанатов

24 Сентября 2021 • 13:23 Комментировать

На заседании КДК РФС было принято решение вынести штрафы нескольким клубам Премьер-лиги за нецензурные кричалки фанатов на матчах восьмого тура.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте РФС, самые большие штрафы получили петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Гранды наказаны на 50 тысяч рублей.

ЦСКА оштрафован на 30 тысяч рублей, а казанский «Рубин» выплатит десять тысяч.

После восьми сыгранных туров чемпионата России «Зенит» уверенно лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Локомотив» на четыре балла. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

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