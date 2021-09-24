«Ахмат» назвал сроки восстановления Бериши

Хавбек грозненского «Ахмата» Бернард Бериша успешно перенес хирургическое вмешательство на травмированном плече. Игрока прооперировали в одной из римских клиник.

Как сообщает пресс-служба клуба, на восстановление игроку понадобится порядка трех месяцев. «Ахмат» пожелал Бернарду скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

В текущем сезоне чемпионата России Бериша принял участие четырех встречах, не отметившись голевыми действиями.

После восьми туров грозненский коллектив набрал девять очков и занимает 11 место в турнирной таблице Премьер-лиги.