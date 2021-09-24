Агент назвал неутешительные сроки восстановления Лаксальта

Футбольный агент Ариэль Красоуски, представляющий интересы уругвайского защитника «Динамо» Диего Лаксальта, высказался относительно сроков восстановления своего клиента после травмы.

«Травма оказалась серьезнее, чем мы думали. На восстановление уйдет 40-50 дней. Диего хорошо выступал на старте сезоне и был счастлив», - приводит слова агента корреспондент Sport24.

Напомним, что Лаксальт получил повреждение во время тренировочного процесса. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 28-летний защитник принял участие в семи поединках, в которых получил три желтые карточки.

По итогам восьми туров «Динамо» занимает третье место в таблице чемпионата России.