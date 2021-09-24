Экс-игрок «Уфы» Тилл: «РПЛ почти на одном уровне с украинским чемпионатом»

Экс-футболист «Уфы» Оливье Тилл, ныне выступающий в украинской Премьер-лиге за полтавскую «Ворсклу», провел параллель между чемпионатами России и Украины.

«В России больше денег - больше сильных команд. Парадокс в том, что РПЛ почти на одном уровне с УПЛ. В чемпионате Украины каждая игра интересная», - поведал слова люксембургского полузащитника еженедельник «Футбол».

В новом сезоне чемпионата Украины 24-летний хавбек провел семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

Тилл выступает за «Ворсклу» с января 2021 года. Срок трудового договора между сторонами истекает в конце 2023 года.