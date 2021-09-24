Новичок «Зенита» Клаудиньо оценил уровень чемпионата России

Новичок петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился мнением об уровне российской Премьер-лиги.

«Те, кто считают РПЛ слабым чемпионатом, мало разбираются в футболе. Я перебрался в сильную лигу, играю за команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Это уже говорит об уровне чемпионата и клуба. Хочу помочь «Зениту» удачно выступить в еврокубках и защитить титул в России. Меня подписали ради этого», - цитирует бразильского полузащитника Yahoo Esportes Brasil.

24-летний футболист пополнил ряды «Зенита» в августе, заключив долгосрочное трудовое соглашение до середины 2026 года.