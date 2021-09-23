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Премьер-лига

Пономарёв: «У нас нет арбитров, которые умеют нормально судить»

23 Сентября 2021 • 22:33 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своими впечатлениями от назначения португальца Витора Перейры на должность главы департамента судейства РФС.

Пономарёв считает, что идти на такие радикальные меры не было смысла, так как начинать решать имеющееся проблемы необходимо с самых низов. По словам эксперта, в России попросту нет квалифицированных специалистов, которые соответствуют мировым стандартам.  «У нас нет арбитров, которые умеют нормально судить. Надеюсь, Перейра что-то исправит. Но, надо другие мозги нашим судьям включать», - сказал экс-игрок «армейцев» в интервью Rusfootball.info.

Напомним, что неделями ранее российский чемпионат покинул Виктор Кашшаи, который отвечал за работу отечественных рефери.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Витор Перейра Владимир Пономарёв
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