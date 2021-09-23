Директор «Тинькофф»: Сотрудничество с РПЛ является успешным

Медиа-директор «Тинькофф» Михаил Горбунцов рассказал о деталях и выгодах сотрудничества с российской Премьер-лигой. Отметим, что банк является титульным спонсором чемпионата уже более полутора лет.

Горбунцов заявил, что «Тинькофф» всегда очень скрупулезно относится к подписанием крупных рекламных договоров. Он признался, что на данный момент руководство довольно результатами работы с РПЛ. «На сегодня – это очень успешный кейс. Размещение брендированных элементов получилось сопоставимым по эффективностью с прямой рекламой, и даже немного ее превосходит», - приводит слова директора Sport24.

Также Горубнцов подчеркнул, что произошел прирост имиджевого атрибута банка, что сказалось на увеличении количества пользователей «Тинькоффа».