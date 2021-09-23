Колосков – о назначении Витора Перейры: «Нам нужен российский специалист»

Сегодня российский футбольный союз объявил о назначении на должность руководителя департамента судейства Витора Ферейру – португалец заменил на этом посту ушедшего Виктора Кашшаи.

Впрочем, данный решением остался не совсем доволен почетный президент РФС Вячеслав Колосков. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» экс-чиновник признался, что считает неправильным назначать человека, который не знаком с реалиями отечественного футбола. «Перейра примерно год будет только знакомиться со всеми. Чем он лучше Кашшаи? Нам нужен российский специалист» - заявил Колосков.

Напомним, что за спиной Перейры опыт работы на крупных международных турнирах, таких как Мундиали 1998 и 2002 годов.