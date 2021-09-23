Витор Перейра: «VAR находится на младенческом уровне»

На своей пресс-конференции после назначения на должность главы департамента судейства РФС Витор Перейра высказался касательно нововведений в футболе. В частности, португалец затронул тему системы видеоповторов.

Перейра отметил, что инновационная технология пока не настолько развита, как этого требуют стандарты. «Если сравнивать возраст VAR и возраст самой игры, то данная система находится на младенческом уровне», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Также новый руководитель пояснил, что повторы зачастую тормозят динамику самого футбольного матча. Впрочем, он согласился, что они помогают избегать грубых ошибок, которые в последствии могут серьезно повлиять на итоговые результаты тех или иных соревнований.