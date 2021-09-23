Витор Перейра – новый глава департамента судейства

Российский футбольный союз опубликовал на своём официальном сайте сведения о подписании контракта с Витором Мелу Перейрой.

Как информирует пресс-служба РФС, договор с португальским специалистом заключён сроком на два года. В этой должности он сменил Виктора Кашшаи, об уходе которого из соответствующей должности стало известно 13 сентября.

Витор Перейра – бывший рефери категорий ФИФА и УЕФА. 64-летний португальский специалист обслуживал матчи финальной части чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, регулярно привлекался к работе на играх еврокубков в «нулевых».