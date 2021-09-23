Сычёв – об отказе Дзюбы играть за сборную «Мне непонятно это»

Дмитрий Сычёв в интервью «Спорт-экспрессу» прокомментировал решение Артёма Дзюбы не ехать в лагерь сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира.

«Это его выбор. Каждый относится к нему по-разному. Мне кажется странной непоследовательность его действий. Мне непонятно это», - заявил экс-футболист «Локомотива».

Дмитрий Сычёв недоумевает, почему Артём Дзюба сразу после вступления Валерия Карпина в должность тренера заявил о готовности играть ради страны за сборную, а теперь форвард «Зенита» изменил свою позицию.

Напомним, что 33-летний игрок своё решение мотивировал неоптимальными физическими кондициями.