У экс-руководителей «Тамбова» проводятся обыски

Правоохранительные органы ведут разбирательство по делу по статье «Мошенничество» в отношении банкротства футбольного клуба «Тамбов».

Согласно сведениям телеграм-канала Baza, в настоящий момент проводятся обыски у экс-руководителей клуба. Правоохранители обыскивают дома бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова и других сотрудников.

Стоит отметить, что размер долга клуба составляет 536,8 миллиона рублей. Из-за финансовых трудностей «Тамбов» был признан банкротом.

В минувшем сезоне команда выступала в Премьер-лиге и финишировала на последнем месте. После окончания чемпионата клуб был лишен профессионального статуса.