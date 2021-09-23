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Премьер-лига

У экс-руководителей «Тамбова» проводятся обыски

23 Сентября 2021 • 12:07 Комментировать

Правоохранительные органы ведут разбирательство по делу по статье «Мошенничество» в отношении банкротства футбольного клуба «Тамбов».

Согласно сведениям телеграм-канала Baza, в настоящий момент проводятся обыски у экс-руководителей клуба. Правоохранители обыскивают дома бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова и других сотрудников.

Стоит отметить, что размер долга клуба составляет 536,8 миллиона рублей. Из-за финансовых трудностей «Тамбов» был признан банкротом.

В минувшем сезоне команда выступала в Премьер-лиге и финишировала на последнем месте. После окончания чемпионата клуб был лишен профессионального статуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Тамбов Павел Худяков
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