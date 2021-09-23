Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес к 18-летнему нападающему московского «Динамо» от «Барселоны» и ряда других европейских клубов.

- Перед анализом надо понимать, есть какие-то конкретные предложения или это просто слухи. И невозможно дать один ответ на все случаи жизни. Я не могу сказать, рано уезжать в восемнадцать лет или не рано. Надо сопоставить, где футболист играет сейчас и куда он может переехать.

В «Динамо» есть хороший тренер, и это, по-моему, хорошее место для развития Захаряна. Значит, ему не надо обязательно переходить в европейский клуб. С другой стороны, элементарно, что отъезд за границу – шаг вперёд в плане саморазвития: другой язык, другая страна и так далее.

Есть разница между тем, интересуется тобой середняк АПЛ или «Барселона». Возможно, каталонский клуб сейчас переживает самый сложный момент в своей истории за последние лет двадцать, но из-за этого может быть проще попасть в состав «Барселоны» и проявить себя там.

Ещё раз повторюсь, надо анализировать все элементы. Для кого-то лучше уехать, а для кого-то лучше остаться, и также имеет значение, в какое время. У Захаряна, как и у других игроков, слишком много советчиков, которые якобы точно знают, что для него лучше, но сами они вряд ли на протяжении своей жизни принимали только правильные решения.