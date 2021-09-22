Захарян в «Барселоне»: Слух или реальная перспектива

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц не боится доверять молодым игрокам, а за некоторыми из них уже охотятся европейские клубы. Одним из таких футболистов стал Арсен Захарян, ставший открытием прошлого сезона РПЛ. По информации известного футбольного комментатора Нобеля Арустамяна, молодым российским полузащитником заинтересовалась «Барселона». Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» разобралось, есть ли шансы у Захаряна в ближайшем будущем надеть сине-гранатовую футболку.

Арсен дебютировал в основе «Динамо» в ноябре 2020 года, когда ему было 17 лет. В прошлом сезоне Захарян принял участие в 13 матчах, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами. Захарян засветился и на молодёжном чемпионате Европы, после чего получил вызов в национальную сборную России. По словам Арустамяна, скауты «Барселоны» уже прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы посмотреть на Захаряна в деле. Они остались довольны увиденным, поэтому в ближайшие недели готовы вступить в переговоры с московским клубом. Переход может состояться летом следующего года, но каталонцы готовы подписать предварительный договор о трансфере игрока уже этой осенью. Сам Захарян говорит, что до конца сезона не намерен покидать «Динамо». Правда, «сине-гранатовые» – не единственный претендент на Арсена. Его услугами также интересуются «Сассуоло», «РБ Лейпциг» и «Брюгге».

Embed from Getty Images

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что в клубе слышали об интересе к Захаряну, но конкретных предложений пока не поступало. Аналогичную информацию предоставил и агент футболиста Павел Андреев, на которого с предложениями пока никто не выходил.

«Барселона» – клуб, который умеет и любит работать на перспективу. Каталонцы имеют большие финансовые проблемы, поэтому пока не могут позволить себе дорогостоящих трансферов. Вполне вероятно, в ближайших сезонах «сине-гранатовые» будут искать усиление на рынке свободных агентов и среди молодых и перспективных футболистов, за которых не нужно будет платить десятки миллионов евро. Информация об интересе к Захаряну похожа на правду, учитывая трансферную политику «Барсы». Однако нужно понимать, что скауты каталонцев могут ездить и просматривать десятки и сотни молодых ребят.

Embed from Getty Images

Внимание «Барсы» могли привлечь качественный пас, контроль мяча под давлением и хороший удар Захаряна. В контракте Арсена прописана сумма отступных – 12 млн евро, а в следующем сезоне она увеличится до 15 млн евро. Захарян может стать вторым в истории российским футболистом «Барселоны». Пока единственным в этом списке остаётся Игорь Корнеев.

Арсен Захарян – не единственный молодой российский футболист, который в ближайшее время может уехать в Европу. Один из самых ценных активов – 22-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, об интересе к которому сообщали «Брайтон» и «Фиорентина». А вот 21-летнего защитника ЦСКА Игоря Дивеева в своих рядах хотели видеть итальянские «Болонья» и «Венеция».

Состоится ли трансфер в «Барсу»? Шансы есть, но прямо сейчас они мизерные. В «Динамо» понимают, что Арсену пока рано переходить в топ-чемпионат. Наверняка это осознает и сам футболист. Уезжать в Европу нужно в таком статусе, как это сделал Влашич – в качестве одного из лучших игроков РПЛ. Да и «Барселона» вряд ли готова рисковать 12 млн евро.

Владислав АВРАМЕНКО