В «Вольфсбурге» ответили на вопрос об интересе к Захаряну

Йорг Шмадтке, который занимает должность спортивного директора немецкого «Вольфсбурга», ответил на вопрос, касающийся информации об интересе клуба к Арсену Захаряну.

Как известно, 18-летний Арсен Захарян выступает за московское «Динамо». Он уже успел провести два матча за национальную сборную России.

Шмадтке заявил sport24, что информация об интересе «Вольфсбурга» к Захаряну является лишь слухами. При этом представитель «волков» отметил, что в Германии об Арсене знают.

В восьми матчах за «Динамо» в текущем чемпионате России Арсену Захаряну удалось записать на свой счёт два гола.