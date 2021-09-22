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Премьер-лига

В «Вольфсбурге» ответили на вопрос об интересе к Захаряну

22 Сентября 2021 • 15:42 Комментировать

Йорг Шмадтке, который занимает должность спортивного директора немецкого «Вольфсбурга», ответил на вопрос, касающийся информации об интересе клуба к Арсену Захаряну.

Как известно, 18-летний Арсен Захарян выступает за московское «Динамо». Он уже успел провести два матча за национальную сборную России.

Шмадтке заявил sport24, что информация об интересе «Вольфсбурга» к Захаряну является лишь слухами. При этом представитель «волков» отметил, что в Германии об Арсене знают.

В восьми матчах за «Динамо» в текущем чемпионате России Арсену Захаряну удалось записать на свой счёт два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Динамо Москва Арсен Захарян
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