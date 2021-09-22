​Канчельскис: «Назначение Черчесова станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказал свои мысли по поводу возможного назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера «Спартака».

Напомним, в настоящий момент Станислав Черчесов находится без работы. После Евро-2020 он оставил тренерский мостик в сборной России.

«Назначение Черчесова вообще станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака». Его возможный приход - очень большая проблема для «красно-белых», - поделился своим мнением Канчельскис для sport24.

Канчельскис считает, что Станиславу Черчесову не по силам навести порядок в сегодняшнем «Спартаке». Экс-игрок сборной России также отметил, что Черчесов – уже работавший с «красно-белыми» - рискует наступить на те же грабли.