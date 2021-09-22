Известны судейские назначения на матчи девятого тура РПЛ

Стали известны судейские назначения на поединки девятого тура российской Премьер-лиги. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте РФС.

Центральный матч тура «Рубин» - «Динамо» доверили судейской бригаде во главе с Алексеем Сухим.

На поединке «Зенит» - «Крылья Советов» отработает Виталий Мешков, а встречу «Спартака» с «Уфой» обслужит Артём Любимов.

После восьми туров чемпионата России «Зенит» лидирует в таблице с 20 набранными баллами. Второе место занимает «Локомотив» (16), а топ-3 замыкает «Динамо» (16). «Спартак» с десятью баллами располагается лишь на девятой позиции.