Радослав Ковач назвал единственного тренера, способного спасти «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о возможной смене главного тренера в столичном клубе. Он назвал самого оптимального, по его мнению, кандидата на пост рулевого «красно-белых».

«Только Черчесов может спасти «Спартак». Он - хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Это идеальный вариант для «Спартака», - приводит слова Ковача корреспондент Sport24.

Черчесов находится в статусе свободного агента после ухода с поста главного тренера сборной России. Тренер покинул национальную команду после провального выступления на чемпионате Европы-2020.

В настоящий момент пост рулевого «Спартака» занимает португалец Руй Витория. Под его руководством команда провально стартовала в Премьер-лиге и не смогла пробиться в Лигу чемпионов.