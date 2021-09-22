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Премьер-лига

Радослав Ковач назвал единственного тренера, способного спасти «Спартак»

22 Сентября 2021 • 11:49 Комментировать (1)

Экс-игрок московского «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о возможной смене главного тренера в столичном клубе. Он назвал самого оптимального, по его мнению, кандидата на пост рулевого «красно-белых».

«Только Черчесов может спасти «Спартак». Он - хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Это идеальный вариант для «Спартака», - приводит слова Ковача корреспондент Sport24.

Черчесов находится в статусе свободного агента после ухода с поста главного тренера сборной России. Тренер покинул национальную команду после провального выступления на чемпионате Европы-2020.

В настоящий момент пост рулевого «Спартака» занимает португалец Руй Витория. Под его руководством команда провально стартовала в Премьер-лиге и не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Радослав Ковач
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Комментарии (1)
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Кришна
22 Сентября 2021 в 12:12
Конечно подписывайте усатого, давненько его унылой игры не видно, поржать не над чем
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