Заболотный назвал звёздного футболиста, с которым хочет поиграть за одну команду

Российский нападающий Антон Заболотный, выступающий за столичный ЦСКА, рассказал, с каким из звездных футболистов хотел бы поиграть за одну команду.

«Кроос. Его передачи, думаю, мне бы очень вписались», - поведал форвард в беседе с пресс-службой «армейского» коллектива.

Напомним, что Заболотный перешел в ЦСКА перед стартом текущего сезона. В нынешней кампании игрок провел семь поединков и отметился двумя забитыми мячами.

Тони Кроос с 2014 года является футболистом мадридского «Реала». Действующее соглашение немца с «королевским» клубом рассчитано до лета 2023 года.