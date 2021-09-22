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Заболотный назвал звёздного футболиста, с которым хочет поиграть за одну команду

22 Сентября 2021 • 11:06 Комментировать (2)

Российский нападающий Антон Заболотный, выступающий за столичный ЦСКА, рассказал, с каким из звездных футболистов хотел бы поиграть за одну команду.

«Кроос. Его передачи, думаю, мне бы очень вписались», - поведал форвард в беседе с пресс-службой «армейского» коллектива.

Напомним, что Заболотный перешел в ЦСКА перед стартом текущего сезона. В нынешней кампании игрок провел семь поединков и отметился двумя забитыми мячами.

Тони Кроос с 2014 года является футболистом мадридского «Реала». Действующее соглашение немца с «королевским» клубом рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тони Кроос Антон Заболотный
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Комментарии (2)
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Nicholais
22 Сентября 2021 в 12:44
Кроссы Крооса))))
ингерман
22 Сентября 2021 в 11:14
ай прочитал заголовак и думал щас сравняю антуана.. а тут - тони кроос.. нежданчик.. молодец зе.. )))
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