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Премьер-лига

«Я покажу, за что нужно удалять»: российский игрок сломал нос сопернику и получил дисквалификацию на 48 матчей

22 Сентября 2021 • 09:14 Комментировать (6)

Российский игрок Рашид Арсанукаев, который выступает на любительском уровне в Австрии за команду «Виктория Брегенц», серьезно наказан за неспортивное поведение. Об этом рапортуют журналисты Kronen Zeitung.

В одном из недавних поединков россиянин был удален с поля за две желтые карточки. Рашид был крайне недоволен решением арбитра и вступил с ним в перепалку. Арсанукаев заявил: «Сейчас я покажу тебе, за что нужно удалять». После этих слов российский футболист нанес удар головой в лицо одному из соперников, сломав ему нос.

Рашида наказали 48-матчевой дисквалификацией. Клуб уже исключил россиянина из своей заявки.

Полиция проводит проверку инцидента. Пострадавший перенес операцию и не сможет выходить на поле несколько недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Рашид Арсанукаев
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Кришна
22 Сентября 2021 в 12:14
Пусть его на пару лет лес Австрийский валить отправят, таких по-другому ничему не научишь...
Crocodile
22 Сентября 2021 в 11:08
Мокцим, виличяй сибя "женой Маниту с прифифкой Манту".
ну, или по Шарико-соседски - Жучковной).
ингерман
22 Сентября 2021 в 10:47
ай.. писих..
Spirit
22 Сентября 2021 в 10:45
В мире животных!
Марченко Максим
22 Сентября 2021 в 10:16
Рашид видать перепутал футбол с ММА , его можно понять )))
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