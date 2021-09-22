«Я покажу, за что нужно удалять»: российский игрок сломал нос сопернику и получил дисквалификацию на 48 матчей

Российский игрок Рашид Арсанукаев, который выступает на любительском уровне в Австрии за команду «Виктория Брегенц», серьезно наказан за неспортивное поведение. Об этом рапортуют журналисты Kronen Zeitung.

В одном из недавних поединков россиянин был удален с поля за две желтые карточки. Рашид был крайне недоволен решением арбитра и вступил с ним в перепалку. Арсанукаев заявил: «Сейчас я покажу тебе, за что нужно удалять». После этих слов российский футболист нанес удар головой в лицо одному из соперников, сломав ему нос.

Рашида наказали 48-матчевой дисквалификацией. Клуб уже исключил россиянина из своей заявки.

Полиция проводит проверку инцидента. Пострадавший перенес операцию и не сможет выходить на поле несколько недель.