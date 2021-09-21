​Рангник: «Лимит не поможет сборной России – это ошибка!»

Немецкий специалист Ральф Рангник, который возглавляет в «Локомотиве» отдел спорта и развития, высказался по поводу существующего в России лимита на легионеров.

Рангник назвал лимит контрпродуктивным, поскольку уровень российских игроков в условиях более низкого уровня конкуренции падает.

«Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!» - приводит слова Рангника «Спорт-Экспресс».

Рангник привёл в пример Англию, где в своё время тоже говорили о лимите, но в итоге результат дали реформы в юношеском футболе. Когда уровень выпускников академий вырос, вопрос о лимите был забыт.