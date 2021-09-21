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Премьер-лига

​ЦСКА в шутку сравнил Заболотного с Ибрагимовичем фото

21 Сентября 2021 • 16:29 Комментировать (2)

ЦСКА сделал публикацию на клубной страничке в «Твиттере», в шутку сравнив Антона Заболотного и Златана Ибрагимовича. В основе шутки лежат фотографии, на которых Заболотный и Ибрагимович в похожем стиле празднуют взятие ворот. Около фото Златана пресс-служба московских армейцев разместила надпись «жалкая пародия», а около Заболотного – «неповторимый оригинал».

 

Напомним, что Антон Заболотный может столкнуться с наказанием, поскольку этим празднованием он нарушил санитарный регламент.

Добавим, что гол Антона Заболотного позволил ЦСКА одержать победу в принципиальном противостоянии со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Златан Ибрагимович Антон Заболотный
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
21 Сентября 2021 в 17:31
ай.. какой удар со стороны классика.. )))
убогие пони..
White_Shark
21 Сентября 2021 в 17:24
Фигня всё это.
Чёткие твиттерщики должны были написать "Привет свиноферма! Ну как дела теперь?"
Но почему-то не написали...
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