ЦСКА сделал публикацию на клубной страничке в «Твиттере», в шутку сравнив Антона Заболотного и Златана Ибрагимовича. В основе шутки лежат фотографии, на которых Заболотный и Ибрагимович в похожем стиле празднуют взятие ворот. Около фото Златана пресс-служба московских армейцев разместила надпись «жалкая пародия», а около Заболотного – «неповторимый оригинал».
September 21, 2021
Напомним, что Антон Заболотный может столкнуться с наказанием, поскольку этим празднованием он нарушил санитарный регламент.
Добавим, что гол Антона Заболотного позволил ЦСКА одержать победу в принципиальном противостоянии со «Спартаком».
убогие пони..
Чёткие твиттерщики должны были написать "Привет свиноферма! Ну как дела теперь?"
Но почему-то не написали...