ЦСКА сделал публикацию на клубной страничке в «Твиттере», в шутку сравнив Антона Заболотного и Златана Ибрагимовича. В основе шутки лежат фотографии, на которых Заболотный и Ибрагимович в похожем стиле празднуют взятие ворот. Около фото Златана пресс-служба московских армейцев разместила надпись «жалкая пародия», а около Заболотного – «неповторимый оригинал».

Напомним, что Антон Заболотный может столкнуться с наказанием, поскольку этим празднованием он нарушил санитарный регламент.

Добавим, что гол Антона Заболотного позволил ЦСКА одержать победу в принципиальном противостоянии со «Спартаком».