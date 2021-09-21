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Премьер-лига

​Дзюба отказался от вызова в сборную России молния

21 Сентября 2021 • 15:49 Комментировать (9)

Артём Дзюба решил отказаться от вызова в сборную России. Об этом сообщает «Матч ТВ» посредством своего телеграм-канала, приводя слова игрока. Своё решение Дзюба объяснил тем, что он ещё не набрал оптимальные кондиции.

Дзюба отметил, что о завершении карьеры в национальной сборной речь не идёт. Футболист просто принял такое решение, учитывая текущее состояние.  

Напомним, что Артём Дзюба в понедельник попал в расширенный список сборной России. В этот же день нападающий отметился двумя голами в гостевом матче «Зенита» против «Рубина».

В октябре сборной России предстоит сыграть против Словакии и Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
21 Сентября 2021 в 16:27
Никак Глушакова испугался?)) А может быть подумал - двум медведям ( ему и Глушакову ) в одной берлоге не ужиться! Дэн ведь тоже на роль лидера претендует! Но как бы то ни было - невелика потеря!((
ARTUR
21 Сентября 2021 в 16:26
однако ... МОЩНО !! не ожидал если честно .
Aleksandr Aleksandr
21 Сентября 2021 в 16:24
Молодец Дзюба как и Акинфеев!Респект им!Зачем выступать за сборную которая может отказаться от флага и гимна,которой не западло может играть под погонялом!!!
Wertygaz
21 Сентября 2021 в 16:14
Здорово, если бы игры с Мальтой и Кипром рванул бы, а так понял что не тянет… надеюсь больше не позовут, умерла так умерла…
Spirit
21 Сентября 2021 в 16:12
Хоть что - то хорошее сделал для сборной!
Dimonorunov
21 Сентября 2021 в 16:12
УРА!Хорошая Новость!
Советский
21 Сентября 2021 в 16:00
Слава тебе,Господи! Карпин без нервов обыграет и Словакию,и Словению!
Don sangre
21 Сентября 2021 в 15:58
Здюба энтонт не девка красная шоб за ним бегалися... А може и правдоть чутка не у себе он .. Хто теперь разберет то
..
ингерман
21 Сентября 2021 в 15:58
Дзюба отказался от вызова в сборную России
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ай.. свят-свят-свят - щипнице деда.. не верю! )))
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