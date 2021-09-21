Дзюба отказался от вызова в сборную России

Артём Дзюба решил отказаться от вызова в сборную России. Об этом сообщает «Матч ТВ» посредством своего телеграм-канала, приводя слова игрока. Своё решение Дзюба объяснил тем, что он ещё не набрал оптимальные кондиции.

Дзюба отметил, что о завершении карьеры в национальной сборной речь не идёт. Футболист просто принял такое решение, учитывая текущее состояние.

Напомним, что Артём Дзюба в понедельник попал в расширенный список сборной России. В этот же день нападающий отметился двумя голами в гостевом матче «Зенита» против «Рубина».

В октябре сборной России предстоит сыграть против Словакии и Словении.