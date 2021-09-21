Назван лучший российский футболист в FIFA 22

Обнародованы рейтинги российских игроков в популярном футбольном симуляторе FIFA 22. Самый высокий рейтинг получил хавбек Александр Головин, выступающий в чемпионате Франции за «Монако», - 79.

За ним с отставанием всего в одно очко расположились сразу несколько исполнителей: Артём Дзюба, Алексей Миранчук, Роман Зобнин и Андрей Лунёв.

Рейтинг 77 у голкипера Гилерме и защитника Георгия Джикии. Полузащитник Денис Черышев и форвард Фёдор Смолов получили общую оценку 76.

Добавим, что герой вчерашнего дерби между ЦСКА и «Спартаком» Антон Заболотный получил в игре рейтинг 70.