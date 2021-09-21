Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Премьер-лига

Назван лучший российский футболист в FIFA 22

21 Сентября 2021 • 12:25 Комментировать (1)

Обнародованы рейтинги российских игроков в популярном футбольном симуляторе FIFA 22. Самый высокий рейтинг получил хавбек Александр Головин, выступающий в чемпионате Франции за «Монако», - 79.

За ним с отставанием всего в одно очко расположились сразу несколько исполнителей: Артём Дзюба, Алексей Миранчук, Роман Зобнин и Андрей Лунёв.

Рейтинг 77 у голкипера Гилерме и защитника Георгия Джикии. Полузащитник Денис Черышев и форвард Фёдор Смолов получили общую оценку 76.

Добавим, что герой вчерашнего дерби между ЦСКА и «Спартаком» Антон Заболотный получил в игре рейтинг 70.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
21 Сентября 2021 в 12:39
Днище... Даже 80 ни у кого нет.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
13:21 · Россия. Премьер-лига
Губерниев - о дерби ЦСКА - «Спартак»: «Игра была равна...»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Букмекер предлагает РПЛ 2 миллиарда рублей в год за сотрудничество
12:56 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернётся на поле не раньше ноября
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая рассказал о реакции Карреры на поражение «Спартака» в дерби
12:25 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший российский футболист в FIFA 22 1
12:12 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак» 4
12:05 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Про чемпионство ЦСКА и «Спартаку» надо забыть»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Рианчо заступился за Виторию после матча с ЦСКА
11:21 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Не знаю, как с трибуны и экранов смотрелось, но на поле была заруба»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о «Спартаке»: Надо собирать новую команду
10:59 · Россия. Премьер-лига
Заболотный - о праздновании гола: «Чистой воды импровизация, поэтому так красиво получилось»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби
10:34 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров предположил, почему «Спартак» не увольняет Виторию 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
Португальский агент: «Витория борец, он никогда не сдаётся»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: «Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола»
Все новости
Рекомендуем