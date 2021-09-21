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Премьер-лига

Баженов: «Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»

21 Сентября 2021 • 12:12 Комментировать (4)

Бывший форвард столичного «Спартака» Никита Баженов рассказал о желании хавбека Дениса Глушакова вернуться в стан «красно-белых».

«Мне звонил Глушаков. Он говорил, что готов бесплатно играть за «Спартак». Верните Дениса, он поможет», - заявил Баженов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков в настоящий момент защищает цвета подмосковных «Химок». 34-летний футболист забил шесть голов в восьми турах РПЛ. Благодаря успешной игре на старте сезона Денис получил вызов в сборную России.

В составе «Спартака» полузащитник выступал с 2013 по 2019 год.

Московский коллектив неудачно начал новый сезон чемпионата России. После восьми туров команда набрала десять очков и занимает лишь девятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Никита Баженов
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
21 Сентября 2021 в 13:22
ай.. хрюндель - эцо садо-мазо клеймо на усю жизть.. )))
JUMPER
21 Сентября 2021 в 13:27
ай...бро чем ынтиресна их тамака кормють из карыта...))) шо у них мгнавенная привыкания к хрюндилям...)))
ингерман
21 Сентября 2021 в 13:34
ай кормюц-та их поняцно чем - особенным прокисшем гуляшом по рецептуре назарыча.. но не эта важно как то шо происходиц у них апосля кармежки.. дружное распевание куплецов про.. я-свинья и ты свинья... усе мы брацы свиньи.. да ышо в совершенно непотребном виде.. )))
Zenituwka
21 Сентября 2021 в 12:41
Унижаться и позориться бесплатно? На такое способен только истинный свин, а болелы его ещё и прогоняли ))
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