Баженов: «Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»

Бывший форвард столичного «Спартака» Никита Баженов рассказал о желании хавбека Дениса Глушакова вернуться в стан «красно-белых».

«Мне звонил Глушаков. Он говорил, что готов бесплатно играть за «Спартак». Верните Дениса, он поможет», - заявил Баженов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков в настоящий момент защищает цвета подмосковных «Химок». 34-летний футболист забил шесть голов в восьми турах РПЛ. Благодаря успешной игре на старте сезона Денис получил вызов в сборную России.

В составе «Спартака» полузащитник выступал с 2013 по 2019 год.

Московский коллектив неудачно начал новый сезон чемпионата России. После восьми туров команда набрала десять очков и занимает лишь девятое место.