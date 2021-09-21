Черчесов рассказал, что думает о Захаряне

Российский тренер Станислав Черчесов, который пребывает в статусе безработного после увольнения с поста рулевого сборной России, поделился мнением о перспективном полузащитнике столичного «Динамо» Арсене Захаряне.

«Арсен дает команде изюминку. Парень молодой, но серьёзный. Надеюсь, он будет только прибавлять, а мы будем наслаждаться его игрой», - высказался специалист в эфире телеканала «Россия 24».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 18-летний футболист принял участие в восьми встречах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. На счету Захаряна два матча в составе сборной России.

Контракт Арсена с «бело-голубыми» рассчитан до июня 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет девять миллионов евро.

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