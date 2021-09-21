Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком»

Экс-рулевой национальной сборной России Станислав Черчесов отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о возможной работе в московском «Спартаке».

«Не люблю, когда мое имя фигурирует где-то, где меня нет. Всему свое время. Через пару недель скажу, с кем я общался, почему, сложилось или нет», - поведал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Станислав Саламович занимал пост главного тренера сборной России на протяжении пяти лет. После неудачи на чемпионате Европы-2020, где национальная команда заняла последнее место в группе, он покинул свой пост. На клубном уровне Черчесов известен по работе в московских «Динамо» и «Спартаке», варшавской «Легии» и еще нескольких командах.

В настоящий момент пост наставника «красно-белых» занимает португалец Руй Витория.