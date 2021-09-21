Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 370 Комментарии
Премьер-лига

Выбрал действительно самых лучших: Карпин сделал всё по совести

21 Сентября 2021 • 00:19 Комментировать

Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России на октябрьские матчи команды. В списке много неожиданных фамилий. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что все по заслугам.

В предыдущие годы тренеров сборной России часто критиковали за то, что у них есть любимчики и нелюбимчики. Первые даже в плохой форме вызывались в национальную команду, а вторым не помогала даже хорошая игра. Если посмотреть на список Карпина, то кажется, что у него пока нет ни неприкасаемых, ни отверженных.

Карпин не испугался вызвать Гамида Агаларова, который играет всего лишь за «Уфу». Раз этот нападающий прямо сейчас забивает больше всех, то заслуживает шанса. Карпин не собирается ждать от него стабильности в выступлениях, ему прямо сейчас нужен тот, кто забивает. Статус клуба и всё остальное не имеет никакого значения. Хорошо играешь – добро пожаловать в сборную. И это прекрасный сигнал для всех – Карпин следит за каждым и готов дать шанс.

Кроме того, Карпин вернул Дзюбу в сборную России. Наставник подтверждает наличие конфликта, но он готов убрать разногласия на второй план. Дзюба начал оживать, отдал несколько голевых передач. Сейчас форвард может быть полезен сборной, и двери в национальную команду ему открыты. Карпин играет на результат, и тренер продемонстрировал, что ему он важнее личных взаимоотношений.

Embed from Getty Images

Кого-то удивило возвращение Дениса Глушакова. Он давно не играл, ему много лет. Однако сейчас Глушаков действительно выглядит круто, и Карпина не волнуют все предрассудки. Прямо сейчас хавбек может помочь национальной команде, потому что находится в хорошей форме.

Есть ли хоть один игрок с российским паспортом, который находится в форме, но не вызван в сборную? Пожалуй, нет. Карпин выбирает лучших вне зависимости от клубной прописки. Из всего списка игроков большие вопросы лишь к вызову Андрея Лунёва, который сидит в запасе «Байера». Однако вратарей, как известно, выбирает не Карпин, а Виталий Кафанов. А вот из полевых игроков сложно назвать кого-то, кто бы не заслужил вызова. Это позитивно, что Карпин выбирает лучших. Такой подход не даёт одним игрокам успокоиться, а другие понимают, что всё в их силах. В этом смысле интересно, что недавно на матче ФНЛ был замечен Николай Писарев. Неужели кого-то там просматривал?

Главная проблема сборной – это правый фланг обороны. Валерий Карпин надеется, что Вячеслав Караваев успеет поправиться и набрать форму, но вот замены ему толком нет. В «Зените» вынужденно используют Сутормина, и его же позвал Карпин. Видимо, Николай Рассказов ошибкой в матче с «Легией» похоронил свои шансы на попадание в сборную сейчас. Карпин не может рассчитывать на игрока, который может взять и так «накосячить» в ответственный момент.

Травм вообще сейчас много среди кандидатов в сборную России, и хочется верить, что больше никто в ближайшее время не вылетит из строя. Нашу команду ждут сложные матчи, и все футболисты нужны в хорошей форме и полностью готовыми.

Андрей Центров

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Рубин 1:3 Зенит
окончен ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
00:31 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев отметил важность добытой победы в дерби
00:01 · Россия. Премьер-лига
Дзюба поделился, что хочет забить 250 голов за карьеру
20 Сентября
23:29 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – об уровне игры в московском дерби: «Возможно, наш футбол действительно прогрессирует»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Не футболом единым: ЦСКА добивает «Спартак» шутками в социальных сетях 2
22:53 · Россия. Премьер-лига
Рианчо – о Витории: «Тренеру нужно минимум четыре месяца»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА одолел «Спартак» в главном матче тура - видео видео
22:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА и «Спартак» посмотрели, наверное, как «Челси» играет с «Зенитом» эксклюзив
22:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Игра «Спартака» была безликой, как обычно» эксклюзив
22:31 · Россия. Премьер-лига
«Вы опозорили имя клуба»: Фанаты «Спартака» обратились к команде 8
22:19 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Такой футбол бывает, кому-то не везёт, Сегодня нам не повезло»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Об игре сказать нечего, обе команды играли ужасно» эксклюзив
22:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» на дне, спасибо Федуну» 1
22:03 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Очевидно, что моя команда была лучше на поле» 4
21:58 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Игра была равная до первой ошибки, мы свой момент использовали, характер проявили»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Этот «Спартак» уже ничего не спасёт» 1
Все новости
Рекомендуем