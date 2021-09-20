Стремительное падение в рейтинге УЕФА: Что будет с российским клубным футболом в Европе

Вроде бы недавно Россия вела борьбу за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, но сейчас занимает только 10-е место. Похоже, это падение остановить будет непросто. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» оценило перспективы России в клубном рейтинге.

В прошлом сезоне на групповой стадии Лиги чемпионов Россию представляли сразу три клуба. Бюджеты у российских команд неплохие, футболисты получают хорошие зарплаты, а межсезонные сборы проводятся за границей, но в результате – падаем. В нынешней еврокубковой кампании «Рубин» и «Сочи» вылетели от поляков и сербов, а «Спартак» без шансов уступил «Бенфике» и сменил ЛЧ на ЛЕ.

1-й тур групповой стадии не принёс положительных эмоций – два поражения и одна ничья. На текущий момент у России лишь 1,7 балла в этом еврокубковом сезоне (38-е место). Что интересно, даже Латвия, Мальта и Эстония набрали больше очков, а Молдова и вовсе уже имеет 4 балла в этой еврокубковой кампании.

Место Страна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Сумма Команды 7 Нидерланды 2.900 8.600 9.400 9.200 4.800 34.900 5/5 8 Австрия 9.750 6.200 5.800 6.700 3.800 32.250 4/5 9 Шотландия 4.000 6.750 9.750 8.500 2.300 31.300 2/5 10 Россия 12.600 7.583 4.666 4.333 1.700 30.882 3/5 11 Украина 8.000 5.600 7.200 6.800 2.800 30.400 3/5 12 Сербия 6.375 6.000 6.000 5.500 4.000 27.875 2/4 13 Бельгия 2.600 7.800 7.600 6.000 3.200 27.200 4/5

В промежуточном рейтинге за пять сезонов Россия идёт на 10-м месте, пропустив вперёд Австрию и Шотландию летом 2021 года. Снизу подпирает Украина. Даже Сербия, Бельгия, Хорватия и Швейцария могут обойти Россию по итогам текущего сезона. В следующем году не будет учитываться прекрасный результат сезона-2017/18, в котором было набрано 12,600 балла. Чтобы удержаться на плаву, российские клубы в этом сезоне должны набрать приблизительно такое же количество баллов, как и пять лет назад. В сезоне-2017/18 лишь «Краснодар» не добрался до группового этапа еврокубков. А вот остальные четыре клуба неплохо выглядели в группах и пробились в плей-офф Лиги Европы: «Спартак» остановился на стадии 1/16 финала, «Зенит» и «Локомотив» – в 1/8 финала, а ЦСКА покинул турнир в четвертьфинале.

Пессимистический сценарий

Победы и выходы в следующие этапы еврокубков – единственный способ остановить падение. У России уже нет трёх мест в ЛЧ, но дальше может быть ещё хуже. В следующем сезоне квота России не изменится: первое место – прямая путевка в ЛЧ, второе – квалификация ЛЧ, обладатель Кубка России – квалификация ЛЕ, третья и четвертая команды РПЛ – квалификации ЛК.

В сезоне-2023/24, если Россия опустится ещё хотя бы на одну позицию, будет потеряна прямая путёвка в группу Лиги чемпионов. Чемпион России будет вынужден проходить один квалификационный раунд, а если в клубном рейтинге скатимся на 13-е место – отборочных раундов в ЛЧ будет два для лучшей команды страны.

Но потенциальное падение России на этом не заканчивается. Ассоциации, которые занимают места с 16-го по 50-е, получают 4 еврокубковых места. Чемпион стартует с первого или второго раунда ЛЧ, а ещё три команды будут представлены в Лиге конференций. Такой сценарий сейчас кажется неправдоподобным, но если отбросить результат сезона-2017/18, в активе России лишь 18,282 балла (18-е место). В таких обстоятельствах впереди оказались даже Норвегия, Чехия и Греция. Схожая деградация только в Турции, тогда как конкуренты в лице Шотландии, Австрии, Хорватии и Сербии прогрессируют.

Оптимистический сценарий

По итогам первого тура групповой стадии Россия имела все шансы пропустить вперёд Украину, но «Шахтёр» неожиданно проиграл «Шерифу» (0:2), а «Заря» уступила в Норвегии «Будё-Глимту» (1:3). Как и российские, украинские клубы набрали лишь 0,200 балла в этом туре. Единственные очки у соседей заработало «Динамо», которое сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0).

На групповых этапах еврокубков у России и Украины играют по три клуба. Что касается конкурентов выше, то у Австрии продолжают борьбу четыре команды, а вот шотландцев догнать можно – у них остались только «Рейнджерс» и «Селтик», которые к тому же проиграли свои первые матчи в группе.

9-е место в клубном рейтинге позволяет чемпиону страны выходить напрямую в группу ЛЧ, а серебряному призёру нужно будет проходить не три, а два раунда ЛЧ. То есть, даже в случае вылета серебряного призёра из Лиги чемпионов ассоциация в таком случае будет иметь гарантированного участника в ЛЕ или ЛК.

Как известно, «Зениту» в Лиге чемпионов достаточно занять третье место, чтобы хотя бы продолжить выступления в плей-офф Лиги Европы. А вот «Спартаку» и «Локомотиву», которые попали в сложные квартеты, как для уровня Лиги Европы, нужно постараться занять не последние места в своих группах, ведь с этого сезона третьи места будут переходить в Лигу конференций. Таким образом, есть реальные шансы увидеть все три российских клуба в еврокубковой весне.

Владислав АВРАМЕНКО