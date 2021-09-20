Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Премьер-лига

Витор Перейра прокомментировал информацию о его назначении главой департамента судейства РФС

20 Сентября 2021 • 17:50 Комментировать

Не так давно пост руководителя департамента судейства РФС покинул Виктор Кашшаи. Преемником венгра может стать португалец Витор Перейра.

Давая комментарий для «Рейтинга Букмекеров», Перейра сказал, что сейчас он находится не в Москве, а в Лиссабоне. Что до возможного назначения в РФС, то португалец дал загадочный ответ.

«Подтверждаю ли я, что стану главой судейского департамента РФС? Нет, не подтверждаю. Но и не опровергаю», - высказался Перейра.

Отметим, что Виктор Кашшаи работал в РФС с января 2020 года. Официальная причина его ухода звучит так – «организационные изменения в РФС».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Витор Перейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 66 минута Урал 0:0 Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
17:50 · Россия. Премьер-лига
Витор Перейра прокомментировал информацию о его назначении главой департамента судейства РФС
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Уткин сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»
17:14 · Россия. Премьер-лига
​Азмун не попал в заявку на матч с «Рубином», Дзюба – в старте
16:10 · Россия. Премьер-лига
Шербаченко: «В дерби будут лететь искры, интеллигентной игры не ждите» эксклюзив
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Азмун не сыграет с «Рубином»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» назвал состав на игру с «Уралом»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо: «Всегда приятно принимать участие в матчах со «Спартаком», тем более, что мы побеждали» 1
13:31 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов усомнился в лидерских качествах Джикии 1
12:29 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что футболисты «Спартака» деградируют
12:27 · Россия. Премьер-лига
Дерби ЦСКА - «Спартак» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми
12:17 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Урал» - «Локомотив» от Бубнова
11:38 · Россия. Премьер-лига
Крал поддержал «Спартак» перед матчем с ЦСКА
11:11 · Россия. Премьер-лига
Карпин – об отказе Захаряна «Барселоне»: «Не верю» 2
10:21 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Спартак» - команда-раздражитель, будет нелёгкая игра»
Все новости
Рекомендуем