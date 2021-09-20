Витор Перейра прокомментировал информацию о его назначении главой департамента судейства РФС

Не так давно пост руководителя департамента судейства РФС покинул Виктор Кашшаи. Преемником венгра может стать португалец Витор Перейра.

Давая комментарий для «Рейтинга Букмекеров», Перейра сказал, что сейчас он находится не в Москве, а в Лиссабоне. Что до возможного назначения в РФС, то португалец дал загадочный ответ.

«Подтверждаю ли я, что стану главой судейского департамента РФС? Нет, не подтверждаю. Но и не опровергаю», - высказался Перейра.

Отметим, что Виктор Кашшаи работал в РФС с января 2020 года. Официальная причина его ухода звучит так – «организационные изменения в РФС».