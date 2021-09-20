Карпин не поддерживает позицию Путина в вопросе лимита на легионеров

Бывший наставник московского «Спартака» и «Ростова», а ныне рулевой национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал мнение президента страны Валадимира Путина по лимиту на иностранных футболистов.
«Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. Изменят или нет - зависит не от меня», - поведал специалист в беседе со «Спорт-экспрессом».
В настоящий момент лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.
Ранее сообщалось, что РФС планирует провести глобальную реформу футбола. Среди прочего обсуждалась полная отмена ограничения на иностранных игроков в чемпионате России.
- а как?
- не знаю как,но только не так!)))
вот ведь можно! можно жеш не соглашацца с Нодежей и смело высказывать свое мнене не боясь поцлецвий!
хлавное тока четко понимать и вовремя добавлять, шо енто ничо не поменяет и шо ты ничо не решыш.
получи, родимый, шыш)
Но чу межу все равно надоть нам ставить..... Чтоб не ехали к нам всякие разные ракообразные за мощной а не себя удалого показать