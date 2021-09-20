Карпин не поддерживает позицию Путина в вопросе лимита на легионеров

Бывший наставник московского «Спартака» и «Ростова», а ныне рулевой национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал мнение президента страны Валадимира Путина по лимиту на иностранных футболистов.

«Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. Изменят или нет - зависит не от меня», - поведал специалист в беседе со «Спорт-экспрессом».

В настоящий момент лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести глобальную реформу футбола. Среди прочего обсуждалась полная отмена ограничения на иностранных игроков в чемпионате России.