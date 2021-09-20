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Премьер-лига

Карпин не поддерживает позицию Путина в вопросе лимита на легионеров

20 Сентября 2021 • 11:26 Комментировать (5)

Бывший наставник московского «Спартака» и «Ростова», а ныне рулевой национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал мнение президента страны Валадимира Путина по лимиту на иностранных футболистов.

«Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. Изменят или нет - зависит не от меня», - поведал специалист в беседе со «Спорт-экспрессом».

В настоящий момент лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести глобальную реформу футбола. Среди прочего обсуждалась полная отмена ограничения на иностранных игроков в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Владимир Путин
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Zurukukkk
20 Сентября 2021 в 12:05
- не так делаешь!
- а как?
- не знаю как,но только не так!)))
779
20 Сентября 2021 в 11:55
Не жилец Карпин.)))
Crocodile
20 Сентября 2021 в 11:54
ай резанул жеш откровенно, да с честным открытым литсом, как на кансамольском собрании!
вот ведь можно! можно жеш не соглашацца с Нодежей и смело высказывать свое мнене не боясь поцлецвий!
хлавное тока четко понимать и вовремя добавлять, шо енто ничо не поменяет и шо ты ничо не решыш.
получи, родимый, шыш)
Роман Мамедов
20 Сентября 2021 в 11:45
истину сказал. вперед спартак !!! громи коней
Don sangre
20 Сентября 2021 в 11:38
Едрить в корень валерыч истину глаголит..
Но чу межу все равно надоть нам ставить..... Чтоб не ехали к нам всякие разные ракообразные за мощной а не себя удалого показать
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