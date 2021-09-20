Раскрыт оклад лучшего бомбардира РПЛ Агаларова, он зарабатывает в 88 раз меньше Дзюбы

Журналисты «Рейтинга Букмекеров» разузнали, сколько зарабатывает лидер бомбардирской гонки РПЛ Гамид Агаларов, выступающий за «Уфу». Согласно данным источника, оклад 21-летнего голеадора составляет 42 тысячи евро в год.

Стоит отметить, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, проваливший старт сезона, получает в 88 раз больше Гамида – порядка 3,7 миллиона евро. Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, занимающий второе место в гонке голеадоров, зарабатывает около трех миллионов в год.

Агаларов перебрался в уфимский коллектив в январе прошлого года, подписав двухлетний контракт.

В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил восемь мячей в восьми встречах.