Скаут Серии А: «Вряд ли Миранчук вернется в Россию»

Скаут Серии А Алекс Великих высказался по поводу будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Напомним, что накануне футболист вышел в стартовом составе на матч против «Салернитаны» (1:0), однако уже в перерыве был заменён.

Скаут предположил, что Миранчук не покинет «Аталанту» до конца сезона, так как у команды очень плотный график и россиянин будет полезен при таком календаре. Также он отметил, что полузащитник вряд ли вернётся в Россию. Вместо этого он может перейти в «Милан», где не хватает игроков на его позиции, передаёт «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Миранчука четыре матча в Серии А, в которых он не отличался результативными действиями.